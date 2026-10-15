एसआईआर और वोट चोरी पर भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह की विपक्ष को नसीहत, बोले- व्यवहार सुधारें, मेहनत करें, तब मजबूत होंगे

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भिवानी में एसआईआर (सरल चुनावी पंजीकरण) और वोट चोरी के मुद्दों पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने विपक्ष को जनता को गुमराह करने की बजाय अपनी गलतियों से सीखने और अपना व्यवहार सुधारने की सलाह दी है। सांसद सिंह ने कहा कि केवल मेहनत और कमियों को दूर करने से ही विपक्ष मजबूत हो सकता है। भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि एसआईआर के कारण 13 करोड़ वोट कटे हैं या कई जगह वोट बनवाने वालों के नाम कटे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि ईवीएम में गड़बड़ी थी तो कांग्रेस ने इसे क्यों स्वीकार किया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस 2014 से विपक्ष का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाई है, तब भी उसने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए थे। अब अपनी कमियों और बिना मेहनत के बार-बार हारने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सांसद सिंह ने कहा कि जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, तब बिहार जैसे प्रदेशों में गुंडागर्दी और गोलियां चलती थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष केवल गुमराह करके संवैधानिक संस्थाओं और पदों से जनता का भरोसा उठाना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी संस्थाओं या पदों से भरोसा उठने पर देश बर्बाद होता है, जिसके उदाहरण पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका हैं। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट के देशों के युवा भी ऐसे ही भरोसा उठने पर फ्रांस पर कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे में दुनिया के हालात देखकर हमारा देश और लोग शांति से आगे बढ़ना चाहते हैं। चौधरी धर्मबीर सिंह ने कहा कि सभी को ज्ञात है कि 2014 से पहले देश में नक्सलवाद और आतंकवाद कितना हावी था और कर्फ्यू आम बात थी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि खुद कांग्रेस के बड़े नेता नक्सलवाद में मारे गए थे। सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने स्पष्ट किया कि यह देश केवल भाजपा का नहीं, बल्कि विपक्ष का भी है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम केवल भड़काना नहीं, बल्कि देश हित में सोचना भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि विपक्ष को सामाजिक पतन, मिलावट, बीमारियों से लड़ने और प्राकृतिक खेती जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने राहुल गांधी द्वारा अपने ही सांसद दीपेंद्र हुड्डा को दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान गाड़ी से उतारने के वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए, बिना किसी का नाम लिए राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों को नसीहत दी।

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