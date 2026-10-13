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गोरखपुर: पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर जोर

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 12:49 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 12:49 PM IST







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सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज के सभागार में पर्यावरण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रो. गोविंद पांडेय ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, कॉलेज की प्राचार्या और अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। ... और पढ़ें

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