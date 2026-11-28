बस्ती मंडल के तीन जिलों में कुल 13 विधानसभा सीटें हैं। बस्ती जिले में हर्रैया, कप्तानगंज, रुधौली, बस्ती सदर और महादेवा सहित पांच सीटें हैं। संतकबीरनगर में मेंहदावल, खलीलाबाद और धनघटा तीन विधानसभा क्षेत्र हैं। सिद्धार्थनगर में शोहरतगढ़, कपिलवस्तु, बांसी, इटवा और डुमरियागंज पांच सीटें हैं। इन तीनों जिलों से बस्ती, संतकबीरनगर और डुमरियागंज लोकसभा क्षेत्र जुड़े हैं।



इस तरह दोनों मंडलों में मौजूदा विधानसभा सीटों की संख्या 41 और लोकसभा क्षेत्रों की संख्या नौ है। प्रस्ताव में सीटों की संख्या बढ़ाने का जो प्रावधान है उस आधार पर विधानसभा की सीटें बढ़कर 61 और लोकसभा सीटें 13-14 हो सकती हैं। राज्य की कुल सीटों में प्रस्तावित वृद्धि के बाद नए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण जनसंख्या और परिसीमन आयोग के मानकों के आधार पर होगा।