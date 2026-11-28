दरअसल, इस वर्ष अधिकतर कृषि योजनाओं के लाभ के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान चलाकर फैमिली आईडी बनवाने पर जोर दिया गया। इन योजनाओं में आधार नंबर लगाया जाना था। वृद्धावस्था पेंशन का लाभ लेने वालों ने भी फार्मर रजिस्ट्री कराई और फैमिली आईडी में भी उनके नाम जोड़े गए।



इसके बाद शासन की जांच में 4.93 लाख ऐसे लोग मिले जो पेंशन की शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। पता चला कि फैमिली आईडी में आधार के मुकाबले उम्र कम है और परिवार की आय के अच्छे संसाधन भी हैं। परिवार के सदस्य आईटीआर फाइल करते हैं जबकि पेंशन के लिए लाभार्थी को बेहद कम आय वाला बताया गया था। वहीं फार्मर रजिस्ट्री से तमाम लाभार्थियों के पास अच्छी खेती की भी पुष्टि हो चुकी है।