{"_id":"6a9669656bd2cf96fb08ad6a","slug":"video-stockpile-of-firecrackers-found-in-house-father-and-son-arrested-2026-09-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"मकान में पटाखों का जखीरा मिला, पिता-पुत्र गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रयागराज और कौशांबी जिले की सीमा पर पिपरी थाना क्षेत्र के महमूदपुर मनौरी गांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में आठ बच्चों समेत 11 लोगों की मौत के बाद गोरखपुर पुलिस अलर्ट हो गई है। सोमवार को पूरे जिले में पटाखा विक्रेताओं और भंडारण स्थलों का सत्यापन अभियान चलाया गया। इसी दौरान सिकरीगंज पुलिस ने ढखवा बाजार में लाइसेंसी पटाखा कारोबारी के आवासीय मकान से बड़ी मात्रा में पटाखे बरामद कर पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया।

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