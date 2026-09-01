पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़: बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग, सिपाही घायल; एक गिरफ्तार दूसरा जंगल में फरार

पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात चेकिंग के दौरान पुलिस और बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखकर भाग रहे बदमाशों ने पीछा किए जाने पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से कांस्टेबल हनुमान घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल में फरार हो गया।

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घटना मंगलवार रात करीब 2:20 बजे जंगल धूषण के पास हुई। थानाध्यक्ष पिपराइच पुलिस टीम के साथ संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एंटी थेफ्ट टीम प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय भी टीम के साथ वहां पहुंच गए। संयुक्त टीम ने पादरी बाजार की तरफ से बाइक से आ रहे दो युवकों को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर दोनों यू-टर्न लेकर भागने लगे। कुछ दूर जाने के बाद बाइक गिर गई।