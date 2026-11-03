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गोरखपुर: नए सर्किल रेट की मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठे सपा नेता कुंवर प्रताप सिंह

अनुराग रंजन

Updated Tue, 03 Nov 2026 04:35 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 04:35 PM IST







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टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पर नए सर्किल रेट लागू करने की मांग को लेकर सपा नेता कुंवर प्रताप सिंह आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उन्होंने मांग पूरी होने तक अनशन जारी रखने का निर्णय लिया है। ... और पढ़ें

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