करवा चौथ पर चांदी के करवे की बढ़ी मांग

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करवा चौथ को लेकर गोरखपुर के सर्राफा और कपड़ा बाजार में रौनक रही। ज्वेलरी शोरूम में महिलाओं की भीड़ उमड़ी। इस बार चांदी के करवे की सबसे अधिक मांग रही, जिनकी कीमत 15 हजार रुपये से शुरू है। इसके साथ ही पत्नियों को उपहार देने के लिए लोगों ने चांदी के गिफ्ट आइटम्स भी खरीदे।

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