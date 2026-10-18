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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Pontoon Bridge Opens for Devotees Visiting Budhiya Mai Temple

गोरखपुर: बुढ़िया माई मंदिर जाने के लिए शुरू हुआ पीपा पुल, श्रद्धालुओं को राहत

Sun, 18 Oct 2026 05:47 PM IST
अनुराग रंजन
Anurag Ranjan अनुराग रंजन
Updated Sun, 18 Oct 2026 05:47 PM IST
Pontoon Bridge Opens for Devotees Visiting Budhiya Mai Temple
गोरखपुर में बुढ़िया माई मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को राहत मिली है। शुक्रवार को पीपा पुल का निर्माण शुरू किया गया था, जिसे शनिवार शाम श्रद्धालुओं के आवागमन के लिए खोल दिया गया। अब श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पीपा पुल शुरू होने से मंदिर तक आवागमन सुगम हो गया है।
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