नामांकन के बहाने दिखा सियासी दमखम, उमड़ा समर्थकों का हुजूम

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नामांकन के बहाने दिखा सियासी दमखम, उमड़ा समर्थकों का हुजूम
गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में नामांकन के साथ ही सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सोमवार को निवर्तमान एमएलसी एवं भाजपा प्रत्याशी ध्रुव त्रिपाठी समेत कई दावेदारों ने नामांकन दाखिल किया। ध्रुव त्रिपाठी के नामांकन में प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री दयाशंकर सिंह और एके शर्मा समेत पार्टी के कई नेताओं की मौजूदगी रही। आयुक्त कार्यालय में नामांकन को लेकर सुरक्षा के साथ बैरिकेडिंग की गई थी। प्रत्याशी समेत केवल चार लोगों को ही नामांकन स्थल के अंदर जाने की अनुमति थी। ऐसे में प्रत्याशियों के साथ पहुंचे समर्थक बाहर ही खड़े होकर इंतजार करते रहे। नामांकन स्थल के बाहर जुटी भीड़ और नेताओं की मौजूदगी ने शिक्षक एमएलसी चुनाव में बढ़ती राजनीतिक सक्रियता का संकेत दिया। छह अक्तूबर तक नामांकन होना है, जबकि 23 अक्तूबर को मतदान और 27 अक्तूबर को मतगणना होगी।
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