फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Police were lax, the victim entrepreneur himself found the auto used in the theft.

Gorakhpur News: पुलिस रही सुस्त, पीड़ित उद्यमी ने खुद खोज लिया चोरी में इस्तेमाल ऑटो

Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
विज्ञापन
Police were lax, the victim entrepreneur himself found the auto used in the theft.
पकड़ा गया आटाे।
गीडा थाना क्षेत्र का मामला, गीडा थाना पुलिस की हिरासत में आरोपी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
गीडा। सेक्टर-13 स्थित दोना पत्तल बनाने वाली फैक्टरी में चोरी का राज अब जल्द खुल सकता है। पुलिस तहरीर लेने के बाद कार्रवाई करने में धीमी रही लेकिन पीड़ित उद्यमी ने खुद ही चोरी में इस्तेमाल ऑटो को चालक के साथ पकड़ लिया। आरोपी अब पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है।
पिपरौली चौकी क्षेत्र के गीडा सेक्टर-13 में प्रमोद नथानी की दोना पत्तल बनाने की फैक्टरी है। कुछ कारणों से फैक्टरी तीन-चार दिन से बंद थी। चार जनवरी की रात को तीन चोर चहारदीवारी फांदकर फैक्टरी में घुसे और सामान चोरी कर बाहर फेंक दिया। इसके बाद ऑटो से सामान लादकर चले गए। घटना फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अगले दिन पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

इस बीच उद्यमी ने अपने कर्मचारियों के साथ पास की कई फैक्टरियों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और चोरी में इस्तेमाल ऑटो की पहचान कर ली। उद्यमी ने बुधवार को जैतपुर-बोक्टा मार्ग पर ऑटो के साथ चालक को पकड़ लिया। पूछताछ में चालक ने चोरी स्वीकार की और कबाड़ी को सामान बेचने की बात बताई। उद्यमी ने आरोपी को ऑटो के साथ पिपरौली चौकी पुलिस के हवाले किया। उद्यमी का आरोप है कि चोरी के समय आरोपी खरैला मोड़ के पास ऑटो लेकर खड़ा था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बाद में चालक ने ऑटो लेकर फैक्टरी से सामान उठाया। प्रभारी निरीक्षक गीडा अश्वनी पांडेय ने बताया कि पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में है और कबाड़ी से भी पूछताछ की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed