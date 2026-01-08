Gorakhpur News: भाषा और पहनावा भले ही अलग...पर सभी एक साथ बोलते हैं भारत माता की जय

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- कौड़ीराम में आयोजित हिंदू सम्मेलन में बोले-श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत रायसंवाद न्यूज एजेंसीकौड़ीराम (गोरखपुर)। कौड़ीराम कस्बा स्थित सर्वोदय किसान इंटर काॅलेज परिसर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के सौ वर्ष पूरे होने पर बुधवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने कहा कि हमारे समाज में कई जातियां और उपजातियां हैं। हमारी भाषा, वेशभूषा और चेहरे का रंग भले ही अलग-अलग हो लेकिन हम सब एक साथ भारत माता की जय बोलते हैं।उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को हिंदू सम्मेलन नाम दिया गया है ताकि हिंदू समाज यहां इकट्ठा हो। हिंदू समाज में सबका मिलन हो। हम सभी लोग नदियों को पवित्र मानते हैं। हम सभी लोग गाय को मां कहते हैं और सभी समाज अपने घर में तुलसी का छोटा सा पौधा रखना भगवान की कृपा समझते हैं। यह छोटी-छोटी बातें सब में एक जैसी हैं। यह जो छोटी-छोटी बातें हैं यह केवल धरती की उपज है, जिस धरती को हम भारत कहते हैं।उन्होंने आगे कहा कि हमारे समाज में जातियां और उपजातियां हैं। विभिन्न प्रकार के देवी-देवताओं का पूजा करने वाला समाज है लेकिन कुछ बातें सब में एक जैसी हैं। उन्होंने ने कहा कि हिंदू एकता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना व डॉ. केशवराव बलिराम हेडगेवार के जीवन दर्शन पर प्रकाश डाला।विशिष्ट अतिथि रंगमहल अयोध्या के पीठाधीश्वर रामशरण दास महाराज ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम पांच सौ वर्षों के बाद मंदिर में विराजमान हुए हैं। इसमें विश्व हिंदू परिषद का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रमेश वर्मा व संचालन डॉ. इंदुमती सिंह ने किया।इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मार्कंडेय राय, धुरियापार चीनी मिल समिति के उप सभापति गुलाब रध्वज उर्फ महंथ सिंह, विधायक डाॅ. विमलेश पासवान, गिरीश गुप्ता आदि मौजूद रहे।