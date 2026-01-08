Gorakhpur News: ''''लीगल सिटाडेल'''' का कुलपति ने किया विमोचन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने बुधवार को विधि पत्रिका ''''लीगल सिटाडेल'''' के प्रथम अंक का विमोचन किया। इस अवसर पर कुलपति ने शुभकामनाएं दीं। पत्रिका के संपादक अमित कुमार दूबे ने बताया कि यह विधि छात्रों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इस मौके पर प्रो. जितेंद्र मिश्र, प्रो. अहमद नसीम, डॉ. ओंकार नाथ तिवारी, डॉ. टीएन मिश्र, डॉ. अमित उपाध्याय आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
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