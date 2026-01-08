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Gorakhpur News: केसीए ब्लू और ऑक्सफोर्ड एकेडकी का मुकाबला टाई

Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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KCA Blue and Oxford Academy tie
रेलवे क्रिकेट ग्राउण्ड पर चल रहे इंटर क्लब क्रिकेट लीग में प्रतिभाग करते कुशीनगर क्रिकेट एकेडमी
- इंटर क्लब क्रिकेट लीग बी-डिवीजन प्रतियोगिता, शिवम शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच
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अमर उजाला ब्यूरो
गोरखपुर। एनई रेलवे ग्राउंड पर चल रही इंटर क्लब क्रिकेट लीग में बुधवार को केसीए ब्लू और ऑक्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच खेला गया। यह रोमांचक मुकाबला टाई हो गया। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए शिवम शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
टॉस जीतकर केसीए ब्लू ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 30 ओवर में सात विकेट खोकर 144 रन बनाए। शिवम शर्मा ने 34, कप्तान बिट्टू ने 30 रन व प्रभात ने 13 रन बनाए। ऑक्सफोर्ड की ओर से मो. सैफ ने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 6 ओवर में सिर्फ 17 रन देकर दो विकेट लिए।
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लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑक्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत भी कुछ खास नहीं रही। हालांकि, कप्तान मो. सैफ और अभिनव पांडेय ने 39-39 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के नजदीक पहुंचाया। शिवम शर्मा ने गेंदबाजी में भी कमाल दिखाते हुए छह ओवर में मात्र 17 रन देकर दो विकेट चटकाए। अमृता राव ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीन विकेट हासिल किए। आखिरी ओवर में ऑक्सफोर्ड को जीत के लिए जरूरी रन नहीं मिल सके और टीम 30 ओवर में 9 विकेट खोकर 144 रन ही बना सकी।
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