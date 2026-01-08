Gorakhpur News: पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार, आठ पर एफआईआर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 03:00 AM IST
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राजगढ़। गोला थाना क्षेत्र में एक महिला की ओर से पड़ोसियों पर गंभीर उत्पीड़न, मारपीट, धमकी और अभद्र व्यवहार के आरोप लगाए जाने के मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने एसएसपी को तहरीर देकर बताया कि स्थानीय स्तर पर बार-बार शिकायत के बावजूद कार्रवाई न होने से वह भय के माहौल में रहने को मजबूर थी।
पीड़िता किराए के मकान में रहकर छोटे बच्चों को पढ़ाती है, जबकि उसका पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आए दिन अश्लील टिप्पणियां करते, देर रात दरवाजा खटखटाकर डराते और गाली-गलौज करते थे। 28 व 29 नवंबर को आरोपियों ने एकजुट होकर मारपीट करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी।
प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ला ने बताया कि मामला दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। संवाद
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पीड़िता किराए के मकान में रहकर छोटे बच्चों को पढ़ाती है, जबकि उसका पति रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग आए दिन अश्लील टिप्पणियां करते, देर रात दरवाजा खटखटाकर डराते और गाली-गलौज करते थे। 28 व 29 नवंबर को आरोपियों ने एकजुट होकर मारपीट करने और पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी।
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प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ला ने बताया कि मामला दर्ज कर इसकी जांच की जा रही है। संवाद