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गोरखपुर: निषाद महापंचायत में कई जिलों से जुटे लोग

अनुराग रंजन

Updated Fri, 09 Oct 2026 04:16 PM IST Updated Fri, 09 Oct 2026 04:16 PM IST







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प्रेस क्लब में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी को थप्पड़ मारने के विवाद के बाद रुस्तमपुर स्थित निषाद मंदिर में निषाद महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें कई जिलों से निषाद समाज के लोग शामिल हुए। ... और पढ़ें

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