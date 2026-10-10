पवन शाही को गगहा पुलिस ने 4 घंटे किया हाउस अरेस्ट

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गगहा पुलिस ने कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए एहतियातन कदम उठाते हुए करणी सेना के मंडल अध्यक्ष पवन शाही को शुक्रवार को करीब 4 घंटे के लिए गंभीरपुर स्थित उनके आवास पर हाउस अरेस्ट कर दिया। यह कार्रवाई उस समय की गई जब क्षत्रिय समाज द्वारा निष्कासित सपा नेता अंशुमान सिंह के समर्थन में शुक्रवार को गोरखपुर शहर में एक बड़े प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। पवन शाही ने कहा कि क्षत्रिय नेता अंशुमान सिंह के साथ प्रेस क्लब में कुर्सी ना देते हुए जो बर्ताव किया गया वह बहुत निंदनीय साथ। इसके बात पुलिस ने ग़लत तरीक़े से हत्या के प्रयास की धारा में मुक़दमा दर्ज किया। अंशुमान सिंह के मामले में क्षत्रिय समाज निष्पक्ष जाँच की माँग करता है। थाना प्रभारी राज कुमार सरोज ने बताया की शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए पवन शाही को एहतियातन हाउस अरेस्ट किया गया था।

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