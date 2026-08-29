गोरखपुर में अधिवक्ताओं का हंगामा, कैंट थाने के सामने जाम

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कैंट थाना क्षेत्र के सामने अधिवक्ताओं ने सड़क पर बैठकर जाम लगा दिया। जानकारी के अनुसार 17 तारीख को एक अधिवक्ता का एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी FIR दर्ज नहीं की गई। FIR दर्ज न होने से नाराज अधिवक्ताओं ने थाने के सामने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, तब तक जाम जारी रहेगा। जाम के कारण आवागमन बाधित हो गया है।

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