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गोरखपुर: दीपावली पर घर जाने की होड़, बाघ एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Sat, 07 Nov 2026 07:05 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 07:05 PM IST







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दीपावली पर घर जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उमड़ी। प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी बाघ एक्सप्रेस में सवार होने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की जैसी स्थिति देखने को मिली। ... और पढ़ें

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