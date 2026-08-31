‘सखी से रोजगार तक’, सिलाई मशीनों से आत्मनिर्भरता को मिलेगा संबल : प.एसके. शर्मा

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महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सखी से रोजगार तक विशेष कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया। जिसमें महिलाओं ने पंडित एसके शर्मा को राखी बांध कर बहन का फर्ज निभाया। इस कार्यक्रम में रक्षा बंधन से पूर्व दो सौ महिलाओं को दो सौ से अधिक सिलाई मशीन वितरित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ समाजसेवी पंडित एसके शर्मा के नेतृत्व एवं सहयोग से किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान रहे। अपनी गीतों से भोजपुरी गायक निशा उपाध्याय ने समा बांध दिया।

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