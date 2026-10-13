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गोरखपुर: 17 अक्तूबर को सीएम करेंगे भोपा बाजार ओवरब्रिज का उद्घाटन

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 01:02 PM IST







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सरदारनगर के चौरी चौरा स्थित भोपा बाजार रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज का 17 अक्तूबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीएम दीपक मीणा और सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने निरीक्षण किया। ... और पढ़ें

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