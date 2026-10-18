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गोरखपुर: सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में क्षेत्रीय तैराकी चैंपियनशिप, बच्चों ने दिखाया दमखम

अनुराग रंजन

Updated Sun, 18 Oct 2026 06:04 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 06:04 PM IST







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गोरखपुर के सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम स्थित तरणताल में क्षेत्रीय तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया और तैराकी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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