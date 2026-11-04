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लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा : कचहरी चौराहे पर स्वागत में कलाकारों ने किया फरवाही नृत्य

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 12:25 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 12:25 PM IST







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गोरखपुर में भाजपा की ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के स्वागत में कचहरी चौराहे पर कलाकारों ने पारंपरिक फरवाही नृत्य की प्रस्तुति दी। लोकनृत्य के जरिए कलाकारों ने आयोजन में सांस्कृतिक रंग भर दिए। ... और पढ़ें

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