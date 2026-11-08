गोरखपुर: फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में फंदे से लटका मिला 20 वर्षीय युवती का शव, हत्या का आरोप लगाकर हंगामा

शाहपुर इलाके के तिनकोनिया नंबर एक स्थित ईस्टर्नपुर कॉलोनी में शनिवार रात एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में 20 वर्षीय युवती का शव फंदे से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। रविवार सुबह युवती के परिजन और ग्रामीण कार्यालय के बाहर जुट गए। उन्होंने हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा और प्रदर्शन किया।

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मृतका की पहचान निंकी (20) के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित परिजन मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि युवती की मौत के पीछे हत्या की आशंका है।