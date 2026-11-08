वनटांगिया समुदाय: गोरखपुर के जंगलों में कैसे बसे ये परिवार? 1998 में योगी ने शुरू की थी इनके हक की लड़ाई

वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने सांसद रहते हुए भी प्रयास किए। वन अधिकार कानून में संशोधन के बाद भी इन परिवारों को जमीनी स्तर पर सुविधाएं मिलने में समय लगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अक्तूबर 2017 में उन्होंने वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिलाया। इसका लाभ गोरखपुर के पांच वनटांगिया गांवों के साथ महराजगंज के 18 गांवों समेत प्रदेश के अन्य वनटांगिया गांवों को भी मिला।

राजस्व ग्राम का दर्जा मिलने के बाद इन गांवों के लोग सरकारी योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं के हकदार बने। गांवों में पक्के आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और आरओ वाटर मशीन जैसी सुविधाएं पहुंचीं। परिवारों को कृषि योग्य भूमि, आधार कार्ड, राशन कार्ड और रसोई गैस जैसी सुविधाओं का लाभ मिला। बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई और पात्र लोगों को वृद्धावस्था, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं से जोड़ा गया।