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बस्ती: श्रृंमखौड़ाधाम और श्रृंगीनारी में 2100 दीपों से जगमगाए पौराणिक स्थल
दीपावली की पूर्व संध्या पर क्षेत्र के पौराणिक स्थल मखौड़ाधाम और श्रृंगीनारी में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। मखौड़ाधाम में विधायक अजय सिंह और श्रृंगीनारी में भाजपा नेता हरिद्वार मिश्र के नेतृत्व में मंदिर परिसर को 2100 दीपों से सजाया गया। दीपों की रोशनी से दोनों स्थल जगमगा उठे। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों से बुराइयों का त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने का आह्वान किया।
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