हर पात्र महिला बने मतदाता, शुरू हुआ विशेष अभियान.....

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पुरुषों के सापेक्ष महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए जिले में विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम महिला मतदाताओं वाले 20-20 बूथ चिह्नित किए गए हैं। एडीएम जय प्रकाश ने बताया कि संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (आरओ), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (एआरओ) और बीएलओ के साथ बैठक कर अभियान को गति देंगे। चिह्नित बूथों पर नवविवाहित महिलाओं की पहचान कर उनका फार्म छह भरवाया जाएगा, ताकि उन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सके। पात्र महिलाएं बीएलओ से संपर्क कर फार्म छह भरकर मतदाता बन सकती हैं।

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