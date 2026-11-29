{"_id":"6b0c40af52303feec4087c05","slug":"video-101-couples-tie-the-knot-at-mass-wedding-ceremony-organised-by-nayi-disha-foundation-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: नई दिशा फाउंडेशन के सामूहिक विवाह में 101 जोड़ों ने लिए सात फेरे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

महात्मा गांधी इंटर कॉलेज मैदान में रविवार को नई दिशा फाउंडेशन की ओर से सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। शहनाइयों और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 101 जोड़ों ने सात फेरे लेकर वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। वरमाला के बाद दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे का जीवनभर साथ निभाने का संकल्प लिया। समारोह में विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लोगों ने कन्यादान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में गणमान्यजन, समाजसेवी, परिजन और शहरवासी मौजूद रहे।

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