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वीडियो: दिल्ली में सीजेपी के विरोध में भी उतरे लोग, सरकार का किया समर्थन; विपक्षी दलों पर साधा निशाना

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST







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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के विरोध में भी कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतरते दिखाई दिए। इस दौरान लोगों ने सरकार के प्रति समर्थन जताया और सीजेपी के साथ-साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। ... और पढ़ें

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