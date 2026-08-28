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रक्षाबंधन की शाम कर्तव्य पथ पर बढ़ी रौनक: परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे लोग, नजर आया उत्सवी माहौल

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 28 Aug 2026 07:42 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 07:42 PM IST







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रक्षाबंधन के दिन शाम होते-होते नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर लोगों की चहल-पहल बढ़ गई। बड़ी संख्या में लोग परिवार के साथ यहां पहुंचे और पिकनिक मनाते नजर आए। ... और पढ़ें

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