दिल्ली में आईएसआई जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़: दोनों रेकी करते, सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे; जासूस पति-पत्नी पकड़े
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए मो. साहिल और समीरा को गिरफ्तार किया है।
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दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में मो. साहिल और समीरा नामक दो को गिरफ्तार किया गया है। जांच के अनुसार, ये दोनों आरोपी वर्ष 2024 से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। दोनों पति-पत्नी हैं।
भारत से आठ सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप
आरोपियों पर आठ भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप है। वे व्हाट्सऐप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स से लगातार संपर्क में रहते थे। इस संपर्क का उपयोग गोपनीय जानकारी हासिल करने और साझा करने के लिए किया जाता था। इन व्यक्तियों को भारतीय कैंटोनमेंट इलाकों की रेकी करने के लिए भी भर्ती किया गया था।
पुलिस ने पति-पत्नी को किया गिरफ्तार
स्पेशल सेल अब गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी है। वे पाकिस्तानी हैंडलर्स और संभावित संवेदनशील जानकारियों के बारे में भी विवरण जुटा रहे हैं। यह जांच देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
2024 से पाकिस्तानी हैंडलर्स के थे संपर्क में
गिरफ्तार मो. साहिल और समीरा पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के निर्देश पर काम कर रहे थे। उन्होंने भारत से आठ सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे थे, जिनका उपयोग जासूसी के लिए होने का संदेह है। व्हाट्सऐप जैसे डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल गोपनीय सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु किया गया। इन आरोपियों को विशेष रूप से सैन्य कैंटोनमेंट क्षेत्रों की निगरानी करने का काम सौंपा गया था।
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल इस जासूसी नेटवर्क की गहराई तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। दोनों आरोपियों से पूछताछ के माध्यम से अन्य सहयोगियों और उनके ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस पाकिस्तानी हैंडलर्स की पहचान और उनके मंसूबों को उजागर करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। संभावित संवेदनशील जानकारियों को सुरक्षित करने और भविष्य की जासूसी गतिविधियों को रोकने के लिए जांच जारी है।