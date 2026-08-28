दिल्ली में आईएसआई जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़: दोनों रेकी करते, सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे; जासूस पति-पत्नी पकड़े

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े एक कथित जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में मो. साहिल और समीरा नामक दो को गिरफ्तार किया गया है। जांच के अनुसार, ये दोनों आरोपी वर्ष 2024 से पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के संपर्क में थे। दोनों पति-पत्नी हैं।

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भारत से आठ सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप आरोपियों पर आठ भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजने का आरोप है। वे व्हाट्सऐप के माध्यम से पाकिस्तानी हैंडलर्स से लगातार संपर्क में रहते थे। इस संपर्क का उपयोग गोपनीय जानकारी हासिल करने और साझा करने के लिए किया जाता था। इन व्यक्तियों को भारतीय कैंटोनमेंट इलाकों की रेकी करने के लिए भी भर्ती किया गया था।