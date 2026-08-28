अब टूटेगी प्याज की अकड़: कांदा एक्सप्रेस से दिल्ली पहुंचा 840 टन, 35 रुपये किलो पहुंंचेगा घर-घर

आजादपुर मंडी से होगी सप्लाई

कांदा एक्सप्रेस के जरिए आया प्याज दिल्ली के प्रमुख थोक बाजार आजादपुर मंडी तक पहुंचाया जाएगा। यहां से इसे आगे खुदरा बाजार तक भेजने की व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने प्याज के बफर स्टॉक का इस्तेमाल करते हुए मांग वाले शहरों में सीधे सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली उन प्रमुख बाजारों में शामिल है, जहां कीमतें बढ़ गईं थी।