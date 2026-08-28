दोस्ती, शादी और उसके बाद जासूसी: ISI नेटवर्क से जुड़े मिया-बीवी की इनसाइड स्टोरी, पाकिस्तान भेजे चुके आठ सिम

मोबाइल की फोरेंसिक जांच में चैट के सबूत मिले

साहिल से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने उसकी पत्नी समीरा को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि सिम कार्ड उपलब्ध कराने में समीरा की भूमिका महत्वपूर्ण थी। दोनों के मोबाइल फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच कराई गई, जिसमें पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संदिग्ध बातचीत और व्हाट्सएप चैट मिलने का दावा किया गया है। स्पेशल सेल अब पाकिस्तानी हैंडलर्स, सिम कार्ड उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है।