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मुस्कान हत्याकांड: देर रात मुठभेड़ में हत्यारा अरेस्ट, दोनों पैरों में लगी गोली; जानें पुलिस ने क्या कहा

Fri, 28 Aug 2026 12:41 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 28 Aug 2026 12:41 PM IST
सार

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मुस्कान की हत्या करने वाला आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 

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Muskan Murder Case Killer arrested in late-night encounter
मुठभेड़ के बाद आरोपी इमरान गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली पुलिस ने 21 वर्षीय छात्रा की निर्मम हत्या के मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी अभियान के दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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पश्चिमी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त हाड़ेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 26 अगस्त 2026 को शाम करीब 6 बजे तिलक नगर पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में मुस्कान नामक युवती की हत्या हुई थी। मामले का मुख्य संदिग्ध इमरान था, जिसे घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था। इसके बाद पुलिस ने दिल्ली और शहर के बाहर विभिन्न स्थानों पर उसकी तलाश शुरू की। इमरान को राजौरी गार्डन इलाके में देखा गया।
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जब पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने पुलिस पर गोलियां चला दीं। उसने पुलिस पर चार राउंड फायर किए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सात राउंड गोलियां चलाईं। इनमें से तीन गोलियां इमरान के पैरों में लगीं।

पुलिस उपायुक्त स्वामी ने बताया कि आरोपी इमरान को पकड़ने के लिए व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया था। राजौरी गार्डन में देखे जाने पर पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की। इमरान ने पुलिस टीम पर चार गोलियां चलाईं, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की सात गोलियों में से तीन उसके पैरों में लगीं। घायल होने के बाद उसे सफलतापूर्वक हिरासत में ले लिया गया।


इमरान को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसका इलाज चल रहा है। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उससे गहन पूछताछ की जाएगी। पुलिस हथियार के स्रोत की भी जांच करेगी। हत्या के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए उससे पूछताछ करना आवश्यक है।

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