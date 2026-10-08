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दिल्ली: सीमापुरी की तंग गलियों में छह-सात मंजिला मकान, न कॉलम और न बीम; देखें ग्राउंड रिपोर्ट

Thu, 08 Oct 2026 05:54 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
Rahul Kumar Tiwari Rahul Kumar Tiwari
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:54 PM IST
ground report from narrow lanes of Delhi Seemapuri
दिल्ली के सीमापुरी इलाके की तंग गलियों में छह से सात मंजिला तक मकान बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई मकानों में लेंटर और दीवारों को मजबूती देने के लिए कॉलम और बीम तक नहीं हैं। इन बहुमंजिला मकानों का निर्माण लोहे के गाटर और पत्थर की पत्तियों के सहारे किया गया है। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि कुछ मकानों की पत्थर से बनी दीवारें पहले ही झड़ने लगी थीं, इसके बावजूद उनके ऊपर लगातार नए फ्लोर बनाए जाते रहे। इन मकानों की स्थिति और निर्माण की हकीकत जानने के लिए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।
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