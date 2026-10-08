{"_id":"6ac78b7019d5a263f201b814","slug":"video-ground-report-from-narrow-lanes-of-delhi-seemapuri-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: सीमापुरी की तंग गलियों में छह-सात मंजिला मकान, न कॉलम और न बीम; देखें ग्राउंड रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के सीमापुरी इलाके की तंग गलियों में छह से सात मंजिला तक मकान बने हुए हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई मकानों में लेंटर और दीवारों को मजबूती देने के लिए कॉलम और बीम तक नहीं हैं। इन बहुमंजिला मकानों का निर्माण लोहे के गाटर और पत्थर की पत्तियों के सहारे किया गया है। स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि कुछ मकानों की पत्थर से बनी दीवारें पहले ही झड़ने लगी थीं, इसके बावजूद उनके ऊपर लगातार नए फ्लोर बनाए जाते रहे। इन मकानों की स्थिति और निर्माण की हकीकत जानने के लिए देखिए ग्राउंड रिपोर्ट।

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