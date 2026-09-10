{"_id":"6aa2ea4141418785ef0c9c28","slug":"video-financial-crisis-facing-students-after-satya-niketan-incident-in-delhi-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"सत्य निकेतन हादसे के बाद छात्रों के ऊपर आर्थिक संकट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सत्य निकेतन के निवासी छात्र अमित ने बताया कि उसके कई दोस्तों के पीजी हादसे के बाद सुरक्षा के नाम पर खाली करा लिए गए। उसके बाद दोस्तों ने संचलाकों से जब सिक्योरटी के पैसे मांगे, तो संचालकों ने किराएदारी के समय बने शपथ पत्र का हवाला देते हुए पैसे देने से मना कर दिया। इसके बाद छात्रों के बीच आर्थिक संकट भी खड़ा हो रहा है। नए पीजी या फ्लैट किराए में लेने के लिए छात्रों से किराए के पैसे मांगे जा रहे है। इस वजह से उनके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा है।

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