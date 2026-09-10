दिल्ली में हैवानियत: 12 साल की किशोरी से 33 साल के 'शैतान' ने किया दुष्कर्म, रिश्तेदार ने लगाया रिश्ते में दाग

अकेलेपन का उठाया फायदा

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के साथ स्वरूप नगर इलाके में स्थित एक मकान में रहती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भी उसी मकान के एक अन्य कमरे में किराए पर रहता है। रिश्तेदार होने के कारण उसका पीड़िता के घर में लगातार आना-जाना था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ।



घटना वाले दिन जब किशोरी घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया। उसने मासूम को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब किशोरी के परिजन घर लौटे, तो डरी-सहमी बच्ची ने उन्हें पूरी आपबीती बताई।