फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   12-year-old girl misdeed in Swaroop Nagar Delhi FIR registered against relative

दिल्ली में हैवानियत: 12 साल की किशोरी से 33 साल के 'शैतान' ने किया दुष्कर्म, रिश्तेदार ने लगाया रिश्ते में दाग

Thu, 10 Sep 2026 09:22 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Thu, 10 Sep 2026 09:22 PM IST
सार

घटना वाले दिन जब किशोरी घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया। उसने मासूम को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।

विज्ञापन
12-year-old girl misdeed in Swaroop Nagar Delhi FIR registered against relative
दिल्ली में 12 की किशोरी से दुष्कर्म - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके से एक बेहद शर्मनाक और चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक 12 वर्षीय मासूम किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना में आरोपी कोई और नहीं, बल्कि पीड़िता के पड़ोस में रहने वाला उसका 33 वर्षीय रिश्तेदार है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन

अकेलेपन का उठाया फायदा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपने परिवार के साथ स्वरूप नगर इलाके में स्थित एक मकान में रहती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी भी उसी मकान के एक अन्य कमरे में किराए पर रहता है। रिश्तेदार होने के कारण उसका पीड़िता के घर में लगातार आना-जाना था, जिससे किसी को उस पर शक नहीं हुआ।

घटना वाले दिन जब किशोरी घर पर अकेली थी, तब आरोपी ने इस बात का फायदा उठाया। उसने मासूम को किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जब किशोरी के परिजन घर लौटे, तो डरी-सहमी बच्ची ने उन्हें पूरी आपबीती बताई।

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना की जानकारी मिलते ही बुधवार को परिजन तुरंत पीड़िता को लेकर स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ शिकायत दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बिना देरी किए बच्ची को बुराड़ी अस्पताल भेजा, जहां उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया। मेडिकल प्रक्रिया पूरी होने और पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया।

विज्ञापन

आरोपी से पूछताछ जारी
मामला दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 33 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की कानूनी जांच में जुटी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर बच्चियों की सुरक्षा और परिचितों पर विश्वास के मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed