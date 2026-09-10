टो किए वाहन का नया ठिकाना!: खींचे गए वाहन का बेवसाइट से लगा पाएंगे पता, एलजी ने अपग्रेडेड वेबसाइट लॉन्च की

प्लेटफार्म तैयार किया गया है-

प्रतिक्षा गोदारा ने बताया कि इस वेबसाइट को भविष्य के लिए तैयार प्लेटफार्म के तौर पर बनाया गया है, जिससे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई सेवाओं और नागरिकों पर केंद्रित पहलों को शुरू होते ही इसमें जोड़ा जा सके। एक सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल इंटरफेस देने के लिए इसमें बेहतर साइबर सुरक्षा उपाय शामिल किए गए हैं। यह वेबसाइट यूज़र्स को ऐसे फीचर देती है जिनसे वे सबसे अच्छा रास्ता और सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इसमें एक इंटरैक्टिव लिंक भी है, जहां यूजर सड़क पर लगे अलग-अलग साइन और मार्किंग का मतलब समझ सकते हैं, जिससे उनके लिए नियमों का पालन करना आसान हो जाता है।