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fierce scuffle broke out between AAP councillors and security personnel in MCD House
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एमसीडी सदन में आप पार्षदों और सुरक्षाकर्मियों के बीच जमकर हुई धक्का-मुक्की
एमसीडी सदन की बैठक करीब ढ़ाई बजे शुरू हुई थी। उस दौरान आप के अंकुश नारंग व एक पार्षद ही सदन में थे। वह कुछ देर के बाद चले गए। मगर चार बजे के बाद नारंग अपने सभी पार्षदों को लेकर सदन में मंच वाले दरवाजे से प्रवेश करने लगे। इस दौरान सुरक्षा कर्मी उन्हें रोकने लगे और उनके बीच काफी देर तक धक्का मुखी हुई। आखिर पार्षद सदन में प्रवेश कर गए। उनके सदन में पहुंचते ही मोनिका पंत बैठक स्थगित कर दी।
एमसीडी सदन की मंगलवार की बैठक में आम आदमी पार्टी के पार्षदों का प्रवेश को लेकर सुरक्षा कर्मियों से विवाद हो गया। सदन में आन से रोकने के प्रयास के दौरान दोनों पक्षों में जमकर धक्का-मुक्की हुई। इस दौरान निगम में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग गिरते-बच गए, जबकि कुछ सुरक्षाकर्मी भी धक्का-मुक्की के बीच अधिकारियों पर जा गिरे। हंगामा बढ़ता देख सदन की अध्यक्षता कर रहीं उपमहापौर मोनिका पंत ने बैठक स्थगित कर दी।
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