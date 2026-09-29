नमो भारत ट्रेन: यात्रियों के लिए ट्रिप पास की सुविधा शुरू, जानिए किन यात्रियों को किस तरह से मिलेगी राहत

नमो भारत में रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए एनसीआरटीसी ने नई सुविधा शुरू की है। अब कार्ड से यात्रा करने वाले नियमित यात्री पहले से कई यात्राओं के लिए ‘ट्रिप पास’ खरीद सकेंगे। इससे उन्हें हर यात्रा के लिए अलग से टिकट लेने या बार-बार कार्ड रिचार्ज कराने की जरूरत कम होगी। खासतौर पर एक ही स्टेशन से दूसरे तय स्टेशन के बीच रोजाना आने-जाने वाले यात्रियों को इसका फायदा मिलेगा।

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एनसीआरटीसी के अनुसार, नमो भारत में रोजाना करीब 1.1 लाख यात्री सफर कर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या ऐसे यात्रियों की है, जो नियमित रूप से एक निश्चित मार्ग पर यात्रा करते हैं। ऐसे यात्री अपनी जरूरत के अनुसार एक से 40 यात्राओं तक का ट्रिप पास ले सकते हैं। पास को एनसीएमसी कार्ड में डालने के बाद संबंधित शुरुआती और गंतव्य स्टेशन के बीच यात्रा करने पर एक यात्रा अपने आप पास में से कम हो जाएगी।