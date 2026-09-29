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मिली जानकारी के अनुसार चौहान बांगर की गली नंबर तीन में बना माई माता मंदिर लगभग चार दशकों से खाली पड़ा हुआ है। मंदिर के चारों ओर मुस्लिम आबादी है और यहां वर्षों से दोनों समुदायों के लोग आपसी प्रेम व शांति के साथ रहते आए हैं। विज्ञापन



रविवार देर रात करीब तीन बजे जब लोग सो रहे थे, तब कुछ लोग मंदिर परिसर में लगे पेड़ों को काटने लगे। लकड़ी कटने की आवाज सुनकर आसपास के निवासी तुरंत घरों से बाहर निकल आए और पेड़ काट रहे लोगों का विरोध शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार चौहान बांगर की गली नंबर तीन में बना माई माता मंदिर लगभग चार दशकों से खाली पड़ा हुआ है। मंदिर के चारों ओर मुस्लिम आबादी है और यहां वर्षों से दोनों समुदायों के लोग आपसी प्रेम व शांति के साथ रहते आए हैं।रविवार देर रात करीब तीन बजे जब लोग सो रहे थे, तब कुछ लोग मंदिर परिसर में लगे पेड़ों को काटने लगे। लकड़ी कटने की आवाज सुनकर आसपास के निवासी तुरंत घरों से बाहर निकल आए और पेड़ काट रहे लोगों का विरोध शुरू कर दिया।

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उत्तर-पूर्वी दिल्ली की सीलमपुर विधानसभा के चौहान बांगर स्थित गली नंबर तीन में आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। यहां करीब 100 साल पुराने और लगभग 600 गज के दायरे में फैले माई माता मंदिर के अस्तित्व को बचाने के लिए स्थानीय मुस्लिम आबादी एकजुटता से सामने आई है।