दिल्ली कैबिनेट का प्रदूषण पर बड़ा फैसला: छोटी सड़कों पर चलेंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, स्रोतों की होगी निगरानी

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इसके अलावा राजधानी दिल्ली में PM2.5 और PM10 प्रदूषण के स्रोतों की लगातार और रियल-टाइम निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि प्रदूषण किन स्रोतों से फैल रहा है। यह सिस्टम आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।

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दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूत करने के लिए दो अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने छोटी सड़कों पर भी मैकेनाइज्ड रोड क्लीनिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए 30 ईवी आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (MRSMs) का इस्तेमाल किया जाएगा।