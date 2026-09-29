दिल्ली कैबिनेट का प्रदूषण पर बड़ा फैसला: छोटी सड़कों पर चलेंगी 30 ईवी स्वीपिंग मशीनें, स्रोतों की होगी निगरानी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Tue, 29 Sep 2026 06:31 PM IST
सार
दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दो बड़े फैसले लिए हैं। छोटी सड़कों पर 30 ईवी आधारित मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही PM2.5 और PM10 के स्रोतों की रियल-टाइम निगरानी के लिए नया सिस्टम विकसित होगा।
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विस्तार
दिल्ली कैबिनेट ने वायु प्रदूषण के खिलाफ चल रही मुहिम को मजबूत करने के लिए दो अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने छोटी सड़कों पर भी मैकेनाइज्ड रोड क्लीनिंग की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए 30 ईवी आधारित मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (MRSMs) का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसके अलावा राजधानी दिल्ली में PM2.5 और PM10 प्रदूषण के स्रोतों की लगातार और रियल-टाइम निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि प्रदूषण किन स्रोतों से फैल रहा है। यह सिस्टम आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।
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इसके अलावा राजधानी दिल्ली में PM2.5 और PM10 प्रदूषण के स्रोतों की लगातार और रियल-टाइम निगरानी की व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत यह पता लगाया जाएगा कि प्रदूषण किन स्रोतों से फैल रहा है। यह सिस्टम आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा।
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