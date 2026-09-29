उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भरभराकर गिरा मकान: मरम्मत के दौरान हुआ हादसा, तीन लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ताहिरपुर में एक मकान ढह गया। यह घटना राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के सामने गली नंबर-2 में हुई। मकान में मरम्मत का काम चल रहा था। पुलिस, दमकल विभाग, नगर निगम और डीडीएमए की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। दोपहर 3:32 बजे घटना की सूचना मिली थी। बचाव दल ने मलबे से तीन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम 5:25 बजे तक मलबा हटाने का काम तेजी से जारी था। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी।

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