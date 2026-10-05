लक्ष्मी नगर पार्क में प्याऊ खराब, लोग परेशान

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पूर्वी दिल्ली स्थित लक्ष्मी नगर के जगत राम पार्क इलाके में पानी का प्याऊ पिछले काफी समय से खराब है। इस कारण पार्क में आने वाले लोगों को पानी दुकान से खरीद कर पीना पड़ता है। लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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