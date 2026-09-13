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Cricket fans are excited about the cricket series between India and Afghanistan
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भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह
भारत और अफगानिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर राजधानी में क्रिकेट प्रेमियों का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। अरुण जेटली स्टेडियम के बाहर सुबह से ही प्रशंसकों की भीड़ जुटने लगी। हाथों में और चेहरे पर जीत की उम्मीद लिए क्रिकेट प्रेमी अपनी पसंदीदा टीम और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। स्टेडियम के बाहर भारत माता की जय और टीम इंडिया के नारों से माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय नजर आया।
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