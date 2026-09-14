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दिल्ली में दरिंदगी: चोरी के शक में युवक को बांधकर पीटा, मौत के बाद दो ट्रक चालक गिरफ्तार

Mon, 14 Sep 2026 01:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 01:58 AM IST
सार

गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर दो ट्रक चालकों मुंतियाज और नईम को गिरफ्तार कर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। 

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Delhi: Youth tied up and beaten on suspicion of theft; death
जींद में बेटे ने की मां की हत्या - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भलस्वा डेयरी इलाके में चोरी के शक में 18 साल के रामकुमार की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पुलिस अधिकारी ने कहा कि गैर इरादतन हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर दो ट्रक चालकों मुंतियाज और नईम को गिरफ्तार कर पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। 

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जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। मारपीट में शामिल दो आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मामला 29 अगस्त का है। 
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रामकुमार अपने परिवार के साथ भलस्वा डेयरी इलाके में रहता था और कूड़ा बीनता था। 29 अगस्त की शाम सात बजे राम कुमार सहित अन्य युवकों को कुछ ट्रक चालकों ने ट्रक से केबल व अन्य सामान की चोरी करने के शक में पकड़ा था। इस दौरान उन लोगों ने राम कुमार को बंधक बनाकर उसे पीटा। घायल अवस्था में परिजन उसे बुराड़ी अस्पताल में लेकर गए। मेडिकल जांच में उसके हाथ, आंख और पैर पर चोट के निशान मिले।
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कोई गंभीर चोट नहीं होने की वजह से डॉक्टरों ने उसका इलाज कर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी। परिवार वालों के मुताबिक 9 सितंबर को सांस लेने में परेशानी होने पर परिवार वाले उसे बुराड़ी अस्पताल लेकर गए। उसकी गंभीर हालत देखकर परिवार वाले उसे बाबू जगजीवन राम अस्पताल लेकर गए। जहां से उसे राजन बाबू टीबी अस्पताल लेकर गए। जहां देर रात उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया।

 

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