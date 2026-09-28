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कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर कुछ इस तरह अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया

लव कुमार शर्मा

Updated Mon, 28 Sep 2026 08:40 PM IST Updated Mon, 28 Sep 2026 08:40 PM IST







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प्रदर्शन का अनोखा अंदाज... नई दिल्ली में सोमवार को भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग कार्यालय का घेराव करने के लिए 5, रायसीना रोड स्थित युवा कांग्रेस कार्यालय से जंतर-मंतर की ओर मार्च किया। कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर कुछ इस तरह अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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