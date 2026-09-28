'उसे एक थप्पड़ पड़ा तो सब आ गए, मुझे पीटा-घसीटा तब...': सामने आया वो जिसकी साहेब सिंह ने की थी पिटाई, वीडियो

क्या है पूरा मामला?

धन बहादुर ने घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि वह एमसीडी की गाड़ी पर हेल्पर के रूप में काम कर रहे थे। तिलक नगर की लेन नंबर-16 में काम के दौरान, जब वह ट्रक के आगे पैदल चल रहे थे, तो एक महिला दूसरी मंजिल से कचरा फेंकने जा रही थी। धन बहादुर के मुताबिक, उन्होंने महिला से कचरा फेंकने से मना किया था ताकि वह नीचे खड़े पुलिसकर्मी पर न गिरे, अन्यथा पुलिसकर्मी उन पर आरोप लगाता। इसके बाद महिला उन पर चिल्लाने लगी और उन्हें पागल कहने लगी।