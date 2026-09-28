मंत्री प्रवेश वर्मा के थप्पड़ कांड पर एक्शन: पुलिस ने दर्ज की एनसीआर, आप विधायक जनरैल सिंह पर गंभीर आरोप

पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों का 'आप' विधायक पर सनसनीखेज आरोप

एक तरफ जहां मंत्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई हुई है, वहीं दूसरी ओर पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने 'आप' विधायक जनरैल सिंह पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इंजीनियरों ने विधायक जनरैल सिंह के खिलाफ लिखित शिकायत दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि विधायक की ओर से अवैध रूप से पैसों की मांग (उत्पीड़न या रंगदारी) की जा रही थी।