दिल्ली थप्पड़ कांड: 'आप विधायक सरकारी कर्मियों को पीटते, अपने गुंडों को जेन-जी न कहें', प्रवेश वर्मा का पलटवार

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दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। विज्ञापन

#WATCH | Delhi: On a video showing him slapping a local youth during a road inspection row in Tilak Nagar, Delhi Minister Parvesh Verma says, "... Reports of their (AAP) MLAs assaulting government employees keep surfacing... I was there with my engineer, and they arrived with… pic.twitter.com/YeTu0H0ebY विज्ञापन September 28, 2026

प्रवेश वर्मा ने कहा, 'मैं अपने इंजीनियर के साथ वहां मौजूद था और वे अपने गुंडों के साथ पहुंचे और बदतमीजी करने लगे।' उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके काम में बाधा डालता है और उन्हें काम करने से रोकता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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मंत्री ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, 'मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसी जगहों का दौरा करते हैं, उसी समय हमारे पंजाब में युवा लड़कियों के साथ मारपीट की जा रही है। इसलिए उनके बारे में भी एक-दो शब्द बोलिए।' उन्होंने आप नेताओं द्वारा 'जेन-जी' शब्द के इस्तेमाल पर भी प्रतिक्रिया दी। प्रवेश वर्मा ने कहा, 'आप अपने गुंडों को 'जेन-जी' कहते हैं, जो सही नहीं है।'

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इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान युवक को थप्पड़ मारने के मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। केजरीवाल ने सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा था।